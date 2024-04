Paternò in lacrime per la morte del sindacalista Franco Messina: «Una grande perdita per tutti noi»

Si è spento a Paternò Franco Messina, sindacalista della Cgil che aveva 78 anni. Molto conosciuto nella provincia di Catania, era un dipendente comunale che da sempre si era battuto per la difesa dei diritti dei lavoratori. La notizia ha profondamente colpito tutta la comunità: colleghi e amici lo ricordano come un uomo mosso dalla forte passione per la politica e per la sua città.

Impegnato nel sociale, in molti lo avevano conosciuto anche per l'organizzazione, puntuale ogni anno, delle processioni che si svolgono nel periodo della Pasqua. È stato stroncato da una malattia: «L'ha affrontata con tanto coraggio e grande fede - dice chi conosceva Messina -. Lo ricorderemo tutti con grande affetto, era un uomo sempre disponibile e ben disposto nei confronti degli altri».

Oggi, 5 aprile, la comunità ricorderà Franco Messina durante un momento di preghiera che si terrà nella chiesa Santa Barbara alle 16. «È doveroso, per un amico e cittadino di Paternò che si è sempre impegnato per il suo territorio - dicono gli amici -. Resterà per sempre nei nostri cuori».