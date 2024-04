Dieci parcheggiatori abusivi multati a Catania

Dieci parcheggiatori abusivi che svolgevano la loro attività prevalentemente nel centro storico di Catania sono stati sanzionati negli ultimi due giorni dalla polizia di Stato. Venerdì scorso tre sono stati sorpresi in piazza Manganelli; altri tre - un cittadino marocchino e due romeni - in piazza Turi Ferro.

Ieri mattina (5 aprile) ne sono stati sanzionati altri quattro: un catanese sorpreso ad esercitare in via Evangelista Torricelli, un cittadino senegalese in piazza Turi Ferro, altri due catanesi sorpresi rispettivamente in iia Carlo Felice Gambino ed in piazza Europa.