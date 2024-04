Garza dimenticata durante il parto cesareo: condannata una clinica di Catania

La quinta sezione civile del tribunale di Catania, presieduta da Giovanni Cariolo, ha condannato una clinica privata del capoluogo etneo al pagamento di oltre 21 mila euro a una paziente che è stata operata due volte per i danni procurati da una garza dimenticata durante un parto cesareo.

Il primo intervento è stato eseguito nel luglio del 2015, con i medici che non avrebbero compiuto il conteggio delle garze prima di procedere alla sutura. Dopo i continui dolori all’addome della neo mamma, la garza è stata recuperata il 24 febbraio del 2016 con un primo intervento riparativo, ma, secondo la Ctu, i medici avrebbero determinato la disseminazione del liquido purulento ascessuale, così causando un successivo shock settico. Tre giorni dopo la donna è stata trasferita d’urgenza in una struttura ospedaliera, dove le veniva diagnosticata sepsi addominale e veniva sottoposta nuovamente a intervento chirurgico con una laparotomia esplorativa per peritonite purulenta, che non sarebbe stato risolutivo di tutti i danni, vista la permanenza dei sintomi più gravi.