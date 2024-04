Mascali, scoperto un laboratorio di panificazione irregolare: denunciata la titolare

I carabinieri della stazione di Mascali, in collaborazione con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania e il personale dell’ufficio Asp di Giarre hanno eseguito un’attività ispettiva in un laboratorio di panificazione, scoprendo che la titolare, catanese di 48 anni, ha omesso di sottoporre i dipendenti alla visita medica preventiva e periodica, previste dal programma di sorveglianza sanitaria. Una condotta che i carabinieri indicano come penalmente rilevante, che ha determinato la sua denuncia all’autorità giudiziaria.

Inoltre, è stata accertata la mancata redazione del Dvr (Documento di valutazione dei rischi), ovvero il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente. Le sanzioni amministrative elevate per tali irregolarità ammontano a 19.311 euro e sono stati altresì recuperati contributi Inail-Inps per in importo di 7.200 euro.

Per l’attività sottoposta a verifica, il personale dell’Asp procederà ad una sanzione amministrativa, che va da 1.500 a 9.000 euro, poiché ha contestato alla titolare di non avere esibito la registrazione sanitaria (a cui è tenuto chi esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti) con proposta di sospensione dell’attività commerciale.