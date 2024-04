Catania, incidente a San Giuseppe La Rena: morto Stefano Coco, ex militante della destra etnea

«Non posso mettere solo una foto sarebbe riduttiva perché Stefano Coco è sempre stato un uomo di oggi con i principi di ieri e un ragazzo degli anni 80. Era una persona unica, un compagno di scuola unico, un amico vero e sempre pronto a darti una mano, un sorriso, Stefano era Stefano con il suo vespino seduto davanti al quadrante in via Umberto, con i suoi attacchi a una sinistra non meritocratica, con il suo amore per la famiglia e la sua immensa voglia di vivere. Per quel che mi riguarda non riesco a trovare pace sono distrutta. Molti di voi lo chiamano camerata, altri amico, altri compagno di gioventù io lo chiamo fratello sempre disponibile, non ci frequentavamo molto ma ogni volta che ci incontravamo era come se ci fossimo visti il giorno prima, lui scorrazzava sempre per il nostro quartiere come se avesse sempre vent'anni. Molte persone che frequento e che ho aiutato non sono stati presenti come lui che invece pochi giorni fa mi aveva chiesto se avevo bisogno e mi aveva offerto e dato il suo aiuto disinteressato Non ti dimenticherò mai e ogni volta che penserò a te ti vedrò li " Davanti al quadrante" Sul tuo vespino nei tuo ventanni... Bellissimo e sempre sorridente. Addio Stefano tvb. A tutta la famiglia le mie condoglianze per la terribile perdita», ha aggiunto Daniela Azzarello.