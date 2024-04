La droga tra gli affari del clan catanese, sequestrati 70 chili di stupefacenti

Il clan Morabito-Rapisarda sarebbe anche dedito al traffico di droga, soprattutto marijuana, e aveva un'articolata rete di rapporti criminali sul territorio catanese che gli garantiva dei canali di approvvigionamento dello stupefacente, proveniente da cosche di Catania e della vicina Adrano.

Questo è emerso dall'indagine, denominata Athena, coordinata dalla procura distrettuale e condotta dai carabinieri della compagnia di Paternò che ha portato a 17 provvedimenti cautelari.

Il gruppo, inoltre, secondo la ricostruzione degli investigatori, poteva disporre di basi logistiche per la custodia e per il confezionamento dello stupefacente, nonché di un immobile sito nel centro cittadino di Paternò dove veniva dato appuntamento agli acquirenti.

Anche il settore degli stupefacenti, utilizzato come fonte di «entrate« per la «cassa comune», era gestito con l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso.

Al vertice del gruppo vi sarebbe stato proprio uno degli esponenti del clan Morabito-Rapisarda.

Nel corso delle investigazioni, a riscontro di quanto emergeva dalle intercettazioni, sono stati sequestrati complessivamente circa 71 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina, e arrestate 8 persone in flagranza di reato.