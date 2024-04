Le mani della mafia sulle aste giudiziarie di Catania e Siracusa: 16 arresti, un divieto per un avvocato

Oltre 300 carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo nelle province di Catania, Siracusa e Teramo un'ordinanza emessa dal gip che prevede misure cautelari personali nei confronti di 17 persone, indagate a vario titolo per associazione mafiosa, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso e corruzione. Quindici persone sono finite in carcere, una sedicesima agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. La diciassettesima misura è scattata per un avvocato, al quale è stato vietato per la durata di un anno di partecipare come delegato alle vendite alle aste giudiziarie. Per il legale è stata esclusa l’aggravante mafiosa.

L'indagine, denominata Athena, è coordinata dalla Procura distrettuale di Catania e condotta dai carabinieri della compagnia di Paternò. È stata avviata dopo la denuncia di un imprenditore locale, minacciato da alcuni mafiosi per farlo ritirare dalla vendita all'asta un lotto di terreni. Dall'attività investigativa, oltre alle dinamiche criminali e agli elementi di vertice del gruppo Morabito-Rapisarda, operativo a Paternò e riconducibile al clan catanese Laudani, sono emersi gli interessi dell'organizzazione nel controllo sistematico delle aste giudiziarie di immobili nelle province di Catania e Siracusa.