«Mi ha toccato il seno»: la ragazza di 14 anni urla in un locale, arrestato marocchino a Catania

Un marocchino residente a Licata accusato di violenza sessuale su una ragazza di quattordici anni. Un episodio che si è verificato a Catania. La polizia lo ha arrestato, si tratta di un giovane di 24 anni.

Il marocchino era andato a Catania per passare una serata di svago. Nella città etnea avrebbe conosciuto alcuni giovani e si sarebbe unito a loro. Del gruppo faceva parte anche la ragazza di 14 anni. All'interno del locale, a un certo punto, la minorenne, all'uscita dal bagno, si è messa ad urlare «Mi ha toccato il seno, mi ha toccato il seno». Gli uomini della sicurezza hanno chiamato la polizia, che ha arrestato il giovane marocchino. Quest'ultimo, difeso dall'avvocato Gaspare Lombardo, all'udienza di convalida ha fornito una versione diversa dei fatti, dicendo che fra i due c'erano stati solo sguardi ammiccanti e che lui non l'aveva neppure sfiorata. Avrebbe aggiunto che non sapeva che la stessa avesse 14 anni. Il giudice ha disposto la misura degli arresti domiciliari.