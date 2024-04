Catania, violenza sessuale: è stata la ragazza di 14 anni ad andare dai poliziotti e riconoscere il ventiquattrenne marocchino

È stata la ragazza di 14 anni ad avvicinare i poliziotti per denunciare il marocchino di 24 anni che le avrebbe bloccato il braccio e palpato ripetutamente il seno. Dal comunicato diffuso dalla questura di Catania viene fuori un quadro più preciso di quanto avvenuto nei giorni scorsi in un ristorante di piazza Stesicoro, nel centro della città etnea.

Il personale della squadra volante della questura di Catania è stato inviato in piazza Stesicoro, nei pressi di un noto ristorante, dove era stata segnalata la presenza di alcuni individui che stavano molestando delle ragazzine. Intervenuti tempestivamente sul posto, gli agenti hanno bloccato tre cittadini stranieri, uno dei quali in stato di agitazione, che stavano discutendo animatamente con alcuni ragazzini. In quel frangente, i poliziotti sono stati contattati dalla ragazza minorenne che, in stato di agitazione, ha riferito che uno dei fermati – che ha indicato con assoluta certezza – poco prima, dopo averla avvicinata a bloccata per un braccio, le aveva palpeggiato ripetutamente il seno. Solo grazie all'intervento di alcuni amici della quattordicenne, della madre di uno di questi e degli altri due stranieri, del tutto estranei ai fatti, è stato possibile rintracciare l'aggressore, che nel frattempo si era allontanato. Il giovane è stato quindi fermato e accompagnato presso gli uffici della polizia scientifica per essere sottoposto a fotosegnalamento e identificato. È risultato essere un pregiudicato 24enne di nazionalità marocchina, ufficialmente senza fissa dimora. Vive, comunque a Licata e si trovava a Catania per trascorrere una serata di svago.