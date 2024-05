Catania, 60 dosi di cocaina dietro la porta blindata: arrestato

I carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno bloccato un sito allestito per lo spaccio di cocaina e di marijuana all’interno di un condominio di viale Grimaldi, nel quartiere Librino, e arrestato per «detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un 23enne catanese già gravato da analoghi precedenti di polizia. I militari si erano accorti di un via vai della «clientela» all’interno di quel palazzo per qualche minuto, giusto il tempo di pagare e quindi ricevere la dose per poi andare via. Il luogo della vendita era proprio l’ingresso delle scale condominiali, protetto da un portone in ferro chiuso e con una piccola feritoia. I residenti di quel condominio erano ostaggi dello spacciatore, poiché erano costretti ad assistere alla compravendita di droga e, addirittura, ad attendere il suo assenso per entrare ed uscire dal palazzo. I militari hanno fatto irruzione all’interno dell’androne del palazzo, sorprendendo lo spacciatore con in mano una busta della sua «mercanzia».