L'operaio schiacciato a Castiglione di Sicilia dal suo trattore: il cordoglio sui social e la richiesta di prevenzione

E l’ennesima morte sul lavoro risolleva interrogativi, polemiche e tensioni. «Era la sua mansione abituale? Il trattore/escavatore aveva installato il sistema anti ribaltamento (una sbarra di ferro che sormonta e protegge il posto di guida) che consente al guidatore di cadere fuori dalla traiettoria e dal peso del mezzo ribaltato?». Se lo chiedono in una nota il responsabile regionale lavoro ed il segretario regionale Sicilia di Rifondazione Comunista - Sinistra Europea Mario Pugliese e Nicola Candido. «Attendiamo indagini serie ed approfondite – scrivono Pugliese e Candido – in un settore in cui la prevenzione segna il passo come dimostra il ripetersi di andamenti infortunistici “antichi” come il ribaltamento, sempre più gravi e mortali. Bisogna rafforzare il sistema dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza, dare voce e più forza ed importanza alle segnalazioni dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali».

«L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta a Rovittello, sull'Etna, dove l’operaio agricolo Giovanni Zumbo è morto mentre manovrava un mezzo meccanico, fa scattare ancora una volta l’allarme per una strage continua che sembra inarrestabile. Diciamo basta per la millesima volta e non ci stancheremo mai di dire basta. Sappiamo però che la denuncia, le parole, non bastano. Allora impegniamoci tutti con azioni concrete per arginare questo inaccettabile stillicidio di lutti e incidenti sul lavoro. Uno dei principali obiettivi dell’ente è proprio la sicurezza sul lavoro». Così in una nota il presidente dellEbat Ciala di Catania - l’ente bilaterale che rappresenta sia le aziende agricole che gli operai del settore - Claudio Petralia. Il Ciala di Catania offre gratuitamente una serie di servizi e sostegni sia a lavoratori che alle aziende associate. Per la sicurezza sul lavoro attualmente è aperto un bando per la fornitura di defibrillatori, ma l’ente affianca le imprese anche con contributi per l’'acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli operai, per le visite mediche e affianca le aziende anche nell’ottemperanza alla legge in materia di

rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale, figura di fondamentale importanza per la tutela dei lavoratori e

dei luoghi di lavoro. «Rafforzeremo ulteriormente i nostri sforzi - conclude - e ci impegniamo ad avviare iniziative, in collaborazione con enti e organizzazioni del settore, per sensibilizzare sul tema della sicurezza dei mezzi e della formazione dei lavoratori».