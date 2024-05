Catania, adesca un militare straniero e lo fa rapinare: arrestata pregiudicata di 44 anni, è caccia al complice

Nel corso della notte, a Catania, il personale delle Volanti è stato inviato in via Giovanni Di Prima, per la segnalazione di un furto consumato in danno di un turista. Sul posto gli agenti hanno accertato però tutt’altro.

Più che un furto, infatti, era stata perpetrata una rapina. Presi contatti con la vittima – un militare straniero presente in città per ragioni di servizio – si è appreso che questi poco prima, dopo essere giunto insieme a 10 suoi commilitoni, all’incrocio tra via Giovanni Di Prima e via Marraffino era stato avvicinato da una donna che, dopo aver tentato un approccio, lo aveva invitato a seguirla nella vicina via Rocchetti per appartarsi. Giunti in un angolo della strada, la donna ha lanciato un segnale ad un uomo che si trovava poco distante. Quest’ultimo, un cittadino extracomunitario, non appena giunto di fronte alla vittima, l’ha minacciata con un coltello a farfalla che aveva in mano e l’ha rapinata del telefonino. La vittima, reagendo, ha ingaggiato una colluttazione con il cittadino extracomunitario, il quale, con il coltello, lo ha ferito sotto il mento. Subito dopo, lo stesso si è dileguato assieme alla donna per le vie del quartiere.