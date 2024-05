Catania, donna di 70 anni tenta il suicidio: salvata dai carabinieri

I carabinieri salvano una donna di 70 anni che aveva deciso di suicidarsi. È avvenuto in viale Grimaldi, nel quartiere Librino. Secondo la prima ricostruzione, una donna che si trovava a casa si è sporta dal balcone cercando di gettarsi sotto. A vedere la scena, i carabinieri durante un servizio di perlustrazione del territorio.

I militari hanno cercato di persuadere la donna, instaurando un dialogo e creando un clima di fiducia. Dopo alcuni minuti, la donna è stata convinta a rientrare in casa. Nel frattempo, i carabinieri hanno contattato i parenti della donna e il 118. Sul posto è arrivata un'ambulanza. La donna è stata poi visitata dai sanitari e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "San Marco" per ulteriori accertamenti. Restano ignote le cause che hanno spinto l'anziana a tentare il suicidio.

I carabinieri ricordano che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto: Telefono Amico 199.284.284; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.