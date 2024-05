Catania, il market della droga protetto dalle telecamere: due arrestati, uno è minorenne

Un giovane di 19 anni ed un minorenne sono stati arrestati dai carabinieri a Catania per spaccio di droga. Nel quartiere San Giorgio avevano allestito una piazza di spaccio in un monolocale al pianoterra di via Gardenia, dotato di un cortile al quale si accedeva da un cancello in ferro, il tutto protetto da telecamere a circuito chiuso. Lì, secondo l’accusa, vendevano cocaina, hashish e marijuana.

I militari dell’Arma sono intervenuti approfittando del fatto che tre giovani acquirenti stavano entrando nel cortile per andare a rifornirsi ed hanno fatto irruzione nell’appartamento e bloccato i due giovani. I militari hanno sequestrato 30 grammi di cocaina, 60 di marijuana e 2 grammi di hashish, 700 euro in contanti ed un monitor collegato con 4 telecamere. I due arrestati sono stati rispettivamente posti a disposizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e per i minorenni, che hanno entrambe convalidato il provvedimento. Per il più piccolo è stata disposta la misura cautelare presso una comunità per minori.