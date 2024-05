Misterbianco, scomparsa una sedicenne. L'appello della madre a «Chi L'ha Visto?»: Aiutateci a trovarla

Sono ore d'ansia a Misterbianco per la famiglia di Irene, una ragazza di 16 anni della quale non si hanno notizie da due giorni. La giovane si sarebbe allontanata da casa intorno alle 12 e 30 di lunedì 27 maggio, approfittando di un momento di assenza dei parenti. Da quel momento nessuno è riuscita ad entrare in contatto con la ragazza e il suo telefono risulterebbe spento.

I familiari hanno allertato le forze dell'ordine e la madre ha lanciato un appello attraverso la trasmissione «Chi L'ha Visto?». Secondo quanto hanno riferito i familiari agli inquirenti, la ragazza, al momento della scomparsa, indossava un pigiama con disegni di Hello Kitty e Topolino. Irene è alta 1 metro e 55 centimetri circa, ha occhi e capelli castani, di carnagione chiara.