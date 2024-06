Catania, cade in uno scavo da un'altezza di 10 metri: lo riportano in salvo i vigili del fuoco

Un giovane di 27 anni cade all'interno di uno scavo a Catania. Per portarlo in salvo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. Il salvataggio è stato portato a termine nel tardo pomeriggio di oggi, 2 giugno, in corso Martiri della Libertà, nei pressi della Banca d'Italia. Il giovane è caduto da un'altezza di circa 10 metri.

Sul posto una squadra della sede centrale e una di vigili del fuoco specializzati in tecniche Saf (speleo alpino fluviali), un'autoscala e il funzionario di servizio. I vigili del fuoco hanno raggiunto il giovane e si sono adoperati in tecniche di primo soccorso sanitario e, dopo averlo stabilizzato con stecco-bende ed immobilizzato su una barella speciale (Toboga), lo hanno riportato sulla sede stradale per consegnarlo alle cure dei sanitari. Sul posto anche il personale del Servizio 118 e i carabinieri.