Caltagirone, sequestrata un'ambulanza privata: scattano due denunce

Gli agenti del distaccamento della polizia stradale di Caltagirone hanno individuato un’ambulanza privata, priva dei requisiti previsti dalla normativa di settore, che stava provvedendo al trasferimento di un’anziana. Il mezzo, che all’esterno, oltre alla scritta ambulanza, presentava tutti i requisiti previsti, al suo interno era invece privo di qualsiasi presidio sanitario, ad eccezione di una bombola di ossigeno, ed inoltre il conducente è risultato privo di idonea autorizzazione ad effettuare questo tipo di servizio.

In considerazione del fatto che a bordo si trovava una persona in precario stato di salute, i poliziotti hanno consentito al veicolo la prosecuzione del viaggio, riservandosi gli opportuni successivi accertamenti. Al termine dell’attività ispettiva l’autista e il rappresentante legale della ditta, risultata totalmente priva delle previste autorizzazioni, sono stati sanzionati per oltre 1.000 euro per violazioni al codice della strada e denunciati alla Procura. L’ambulanza è stata sottoposta a fermo amministrativo.