Scontro tra un'auto e una moto ad Acireale, giovane di 26 anni muore dopo una settimana di agonia

Non ce l'ha fatta Andrea Fiorenza (nella foto), il giovane di 26 anni rimasto coinvolto la scorsa settimana in un incidente stradale in via Cordovado, nella frazione di Piano D'Api, ad Acireale.

Lo scorso 28 maggio Fiorenza si trovava alla guida della sua moto quando si è scontrato con una Fiat Panda. Immediatamente erano scattati i soccorsi. Il ventiseienne era stato trasportato con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Acireale. Inizialmente era ricoverato nel reparto di ortopedia per una frattura al femore, poi le sue condizioni sono peggiorate ed era stato trasferito nel reparto di rianimazione.

Dopo una settimana di agonia, la scorsa notte è deceduto.

La tragica notizia arriva a pochi giorni dall'incidente mortale avvenuto, sempre ad Acireale. Lo scorso 26 maggio, infatti, Venerando Patanè, motociclista di 31 anni, è morto all’ospedale Cannizzaro di Catania dopo un incidente stradale avvenuto nella frazione Mangano. In quel caso il centauro aveva perso il controllo del mezzo, una MV Agusta 1090 RR, ed era finito fuori strada.