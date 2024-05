Incidente ad Acireale, morto in ospedale un motociclista di 31 anni

Troppo gravi le ferite riportate dopo l'incidente. È morto all’ospedale Cannizzaro di Catania Venerando Patanè (nella foto), il motociclista di 31 anni di Acireale, coinvolto in un grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi (26 maggio), nella frazione Mangano. Secondo quanto è stato possibile apprendere il centauro ha perso il controllo del mezzo, una MV Agusta 1090 RR, per circostanze ancora in fase di ricostruzione.

Scattato l’allarme, sono subìto intervenuti in soccorso sul posto un'autoambulanza e tre pattuglie della polizia locale che hanno provveduto a gestire il traffico è stabilire la sicurezza del luogo dell’incidente. I sanitari del 118, in considerazione della gravità delle ferite riportare dal motociclista, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato poco dopo per trasportare Patanè al Cannizzaro, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, poi, intorno alle 21, il decesso.

Ulteriori dettagli sulle cause e sulla dinamica dell'incidente, sono ancora al vaglio delle autorità.