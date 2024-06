Tragedia sfiorata a Catania: cadono calcinacci da un palazzo, colpite due auto

Paura in viale Ionio a Catania, dove si è verificato un crollo di calcinacci da un palazzo. A precipitare, parti di un cornicione che si trova al settimo piano, finite sull'asfalto mentre la zona era molto trafficata. Erano presenti sia decine di pedoni che automobilisti: i calcinacci hanno colpito auto, a bordo di una delle quali era presente il conducente che, per puro caso non è rimasto ferito.

La parte anteriore del mezzo ha però riportato gravi danni, infatti sia la carrozzeria che il parabrezza sono andati distrutti. Momenti di panico tra i clienti di un bar che si trova al piano terra dell'edificio. Sono proprio i titolari a raccontare quello che è successo: «Una tragedia sfiorata qui in viale Ionio - scrivono sui social dal Blanc a Mangèr - dal palazzo accanto una pioggia di calcinacci. Un giovane che era dentro la macchina è stato colpito, può ben dire che è vivo per miracolo, così come gli avventori del bar. Incredibile. Noi siamo regolarmente aperti, ma ci siamo presi un grande spavento!».