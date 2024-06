«Dammi i soldi o ti ammazzo», venticinquenne catanese arrestato per minacce e maltrattamenti alla madre e alla zia

La Procura della Repubblica di Catania, nell’ambito delle indagini a carico di un catanese 25enne, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed estorsione, ha richiesto ed ottenuto dal gip del tribunale di Catania l’emissione di un provvedimento cautelare che dispone gli arresti domiciliari, eseguita dai carabinieri della stazione di Catania Librino.

Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con l’indagato, hanno fatto luce sulle condotte, ripetute sin dal 2022 nei confronti della madre e della zia materna.

La madre, stanca di assecondare le continue, pressanti e violente richieste di denaro del figlio che utilizzava poi i soldi per comprare della droga di cui era consumatore, aveva deciso di denunciarlo ai carabinieri.

Al riguardo, la vittima ha raccontato che una mattina, l’indagato l’avrebbe percossa ed insultata pesantemente con l’intento di costringerla a consegnargli i soldi necessari per comprarsi lo stupefacente e, nel frangente, per convincerla, le avrebbe anche sottratto il suo telefono cellulare. Nella circostanza l’avrebbe anche minacciata: «Dammi i soldi o ti ammazzo», per poi desistere per il fermo rifiuto della madre ed anche per l’intervento dei carabinieri allertati dalla donna.