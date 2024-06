Sciara, segnaletica vecchia e sbiadita: il parroco la ripristina con un pennarello

Chi fa da se fa per tre e così don Giuseppe Cicala, parroco di Sciara, frazione di Giarre, ha deciso di ripristinare la segnaletica che indica il nome del paese e la via della parrocchia. Ha comprato un pennarello, ha preso una sedia e ha scritto i nomi sulle insegne ormai vecchie e sbiadite.

A mostrare l'opera è stata la stessa diocesi di Acireale, attraverso un post su Facebook. «Senso civico e amore per la propria comunità a Sciara, dove il parroco don Giuseppe Cicala si scommette in prima persona per il ripristino della segnaletica», sta scritto.

Il parroco, da anni, lamenta uno stato di generale abbandono. Non solo la cartellonistica ormai vecchia e sbiadita e le cui segnalazioni si ripetono da oltre due anni, ma anche la mancanza di illuminazione, l'assenza di strisce pedonali davanti alla chiesa e di dissuasori di velocità in una strada dove gli automobilisti vanno ad una certa velocità.