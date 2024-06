L'incidente mortale di Belpasso: la vittima è Alessandro Milici, aveva 22 anni

È Alessandro Milici la vittima dell’incidente stradale dell'altro ieri notte (14 giugno 2024) a Belpasso. Stava tornando a casa dopo aver finito il suo turno di lavoro in un negozio del centro commerciale Etnapolis. La sua moto si è scontrata con una Volkswagen Golf. Il ventiduenne, di Camporotondo Etneo, è stato sbalzato dalla moto ed è finito rovinosamente a terra. Allertati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'uomo. Il conducente dell'auto, un giovane di 31 anni, è rimasto ferito nell'impatto ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri e dai vigili del fuoco del distaccamento di Paternò. Il conducente della Golf è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici. I mezzi sono stati sequestrati.