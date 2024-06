Incidente a Belpasso, scontro tra una moto e un'auto: muore un giovane di 22 anni

Ancora sangue sulle strade siciliane. A perdere la vita, in via Pantano, nella zona industriale di Belpasso, è stato un ragazzo di 22 anni di Catania, ma residente a Camporotondo Etneo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di una moto di grossa cilindrata quando, per cause in corso d'accertamento, si è scontrata con una Volkswagen Golf.

Il ventiduenne è stato sbalzato dalla moto ed è finito rovinosamente a terra. Allertati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'uomo. Nell'impatto, il conducente dell'auto è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Paternò.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della Stazione di Belpasso che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per la messa in sicurezza dei mezzi. La salma, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stata portata al Policlinico di Catania.