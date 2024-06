Santa Maria di Licodia, investe un ragazzo in moto e scappa: rintracciato il pirata della strada

È un uomo di Santa Maria di Licodia l'automobilista che ha travolto ieri, 20 giugno, un diciassettenne in via Vittorio Emanuele, nella zona centrale del paese. Dopo l'impatto non aveva prestato soccorso e si era dato alla fuga, ma i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo grazie alle numerose testimonianze raccolte sul luogo dell'incidente.

Alcuni residenti della zona, scesi in strada per soccorrere il giovane rimasto ferito, hanno avuto la prontezza di annotare il numero di targa e, nel giro di poche ore, le indagini sono arrivate a una svolta con l'identificazione dell'automobilista. L'uomo dovrà adesso rispondere di lesioni e omissione di soccorso. Il giovane motociclista ha infatti riportato diverse ferite perché è stato sbalzato dalla sella, ma indossava il casco e il peggio è stato scongiurato.

Sul posto, scattato l'allarme, è intervenuta un'ambulanza del 118. Prestate le prime cure da parte del personale sanitario, è stato deciso di trasportare il giovane in ospedale, dove è stato ricoverato. Le indagini per risalire al pirata della strada erano partite subito: i carabinieri hanno anche estrapolato e visionato le immagini delle telecamere della videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell'impatto-