Santa Maria di Licodia, automobilista travolge un ragazzo di 17 anni in moto e scappa

Un giovane motociclista, diciassettenne, ha riportato diverse ferite nell'incidente fra un'auto e una moto avvenuto nella notte a Santa Maria di Licodia. Nello scontro fra i due mezzi ad avere la peggio è stato il ragazzo, rimasto ferito.

Lo scontro è avvenuto in via Vittorio Emanuele, il diciassettenne, in sella alla due ruote, per fortuna indossava il casco, che gli ha permesso di evitare conseguenze più gravi dopo l'impatto che lo ha sbalzato dalla sella e fatto cadere violentemente sull'asfalto. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il conducente dell'auto si sarebbe allontanato senza prestare soccorso al ragazzo.

Sul posto, scattato l'allarme, è intervenuta tempestivamente un'autoambulanza del 118. Prestate le prime cure da parte del personale sanitario, è stato deciso di trasportare il giovane al pronto soccorso dell'ospedale. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. I militari dell'Arma, attraverso l'acquisizione delle testimonianze, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e di rintracciare il conducente dell'automobile pirata.