Maltratta la madre e il fratello disabile: arrestato a Paternò

A Paternò i carabinieri hanno arrestato un 55enne disoccupato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti della madre e del fratello disabile. La procura etnea ha richiesto ed ottenuto dal gip la misura cautelare della custodia in carcere.

Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno fatto luce sulle condotte dell’uomo - già con precedenti penali per sfruttamento della prostituzione ed estorsione - nei confronti della madre e del fratello disabile, ripetute dal dicembre 2023 fino al maggio scorso. Secondo quanto accertato, l’uomo, da circa sei mesi sottoposto agli arresti domiciliari in un’abitazione nella quale viveva assieme alla madre e al fratello, con atteggiamenti violenti e prevaricatori, avrebbe reso impossibile la convivenza. In una occasione, il 5 maggio scorso, il fratello aveva chiamato i carabinieri per chiedere aiuto. La madre disse di essere scappata perché il figlio la minacciava perché non aveva voluto soddisfare le sue continue richieste di denaro, 50 euro al giorno. In quel frangente, anche il fratello del 55enne ha raccontato ai militari di essere stato minacciato ed aggredito. Solo dopo l’intervento della pattuglia, le vittime avevano deciso di querelare il parente.