«Non sei un buon padre, guarda che amicizie ha tua figlia»: a Mascali dopo le accuse prima la lite e poi l'accoltellamento mortale

Una lite finita in omicidio: il centro di Mascali, comune di quasi 15 mila abitanti vicino a Giarre, in provincia di Catania, è stato scosso dal fatto di sangue verso le 13 di oggi, 26 giugno, quando un uomo, accusato da un altro di non essere un buon padre a causa delle amicizie della figlia, ha impugnato un paio di forbici e si è scagliato contro l’avversario, colpendolo più volte al torace e alla carotide.

I carabinieri della stazione di Mascali hanno arrestato in flagranza per omicidio Giampiero Blanco, di 40 anni, disoccupato, già gravato da precedenti di polizia per porto abusivo di armi e ricettazione. Sarebbe stato lui ad accoltellare Antonio Raciti (nella foto), quarantunenne, operaio edile, con cui aveva avuto uno screzio già ieri: i due uomini, che si conoscevano da tempo poiché vivono nello stesso quartiere, avrebbero avuto un diverbio solo verbale per lo stesso motivo e verso l’ora di pranzo, sempre in via Roma, a Mascali.