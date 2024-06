Potenziati i controlli interforze a Catania per assicurare una movida sicura, sanzioni per 7 esercizi commerciali

In questo fine settimana a Catania, gli agenti della questura e i militari della guardia di finanza nonché il Battaglione carabinieri Calabria, con il supporto operativo del personale della polizia scientifica, insieme alle pattuglie della polizia locale e il coordinamento di un ufficiale di pubblica sicurezza della polizia di Stato, sono stati impegnati nelle aree che vedono un considerevole afflusso di persone, anche in ragione del periodo estivo, con particolare attenzione a piazza Bellini e alle zone limitrofe.

In questa zona, gli agenti della polizia di Stato e della guardia di finanza hanno vigilato sulle condotte degli avventori, per prevenire e contrastare situazioni di spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i più giovani. Inoltre, la presenza delle forze di polizia ha evitato il fenomeno della sosta selvaggia e l’accesso nella zona pedonale di motocicli, a discapito della quiete di residenti e di avventori, scongiurando così rischi per l’incolumità dei pedoni. Diverse le persone sottoposte a controllo, i motocicli e i veicoli fermati e controllati.

Complessivamente, sono state identificate 93 persone di cui 13 con precedenti penali, sono stati sottoposto a controllo 37 veicoli, riscontrando alcune sanzioni al codice della strada. Nel corso della serata, gli agenti della polizia hanno altresì effettuato controlli amministrativi presso esercizi commerciali e chioschi del centro, procedendo anche al controllo degli avventori e nei confronti di 7 sono emersi precedenti penali.

L’attività di controllo delle forze dell’ordine con posti fissi e con il pattugliamento dinamico hanno permesso una puntuale azione di osservazione sui luoghi della movida per prevenire comportamenti ritenuti eccessivi e di disturbo, ed attuare un'azione di deterrenza a fenomeni di illegalità.

I controlli interforze sono stati disposti dal questore che, con propria ordinanza, ha pianificato i servizi interforze di vigilanza e di ordine pubblico, in attuazione delle direttive del ministro dell’Interno e secondo quanto concordato in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tra il prefetto di Catania e i vertici delle forze di polizia.