Il mondo della boxe piange Antonio Lopes, il giovane gigante buono morto a Scordia: «Un giorno di rincontreremo»

Se n'è andato il gigante buono, e nessuno riesce a crederci. Chi lo conosce parla di un ragazzo buono come il pane, educato, disponibile e sempre con il sorriso, un campione in erba della boxe che adesso non c'è più a causa di un terribile incidente stradale.

Lo sport lo ha fatto crescere e diventare un atleta possente e atleticamente slanciato tanto da non fare notare i suoi 92 chili. Campione siciliano Youth nel 2021 e vice campione italiano nel 2022, una carriera e una vita ancora tutte da scoprire.

«Non ci sono parole in queste circostanze per me che ho provato questo profondo dolore insanabile,con il cuore infranto per la perdita del ragazzo», scrive Salvatore.

Ad esprimere grande cordoglio per la scomparsa di Antonio Lopes è la sua società sportiva: «L’ Asd Lanza Boxe si stringe al dolore di tutta la famiglia Lopes – recita un post su Facebook – Ciao Antonio fai buon viaggio, rimarrai per sempre nei nostri cuori, un giorno ci rincontreremo».