«Parlate di mafia», convegno di FdI dedicato al crimine minorile a Catania nel ricordo di Borsellino

La criminalità minorile sarà al centro della terza edizione di «Parlate di mafia», il convegno, organizzato dall’Ufficio studi di FdI e dai gruppi parlamentari di Camera e Senato del partito della premier Giorgia Meloni, per il 18 luglio a Catania, seguito l’indomani dalla tradizionale fiaccolata a Palermo in occasione dell’anniversario della strage di via d’Amelio.

«Parleremo del modello Caivano creato dal governo e della sua esportabilità a tutte le periferie degradate perché, come insegnava Paolo Borsellino, se la gioventù negherà il consenso alla mafia questa svanirà come un incubo», ha spiegato la deputata Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione di FdI, in una conferenza stampa con i capigruppo di Senato e Camera, Lucio Malan e Tommaso Foti, il responsabile Organizzazione Giovanni Donzelli, quello del Programma Francesco Filini, la responsabile Politiche per il Mezzogiorno Carolina Varchi, il coordinatore di FdI per la Sicilia Orientale Salvo Pogliese e il presidente provinciale di FdI Palermo Raoul Russo.