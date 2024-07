Incidente in moto a Paternò, feriti due ragazzini: «Lo scooter tamponato da un'auto pirata»

In un incidente stradale avvenuto intorno alle 22 di ieri (11 luglio) in via Mongibello a Paternò, due minorenni, che si trovavano a bordo di uno scooter Piaggio Liberty 125, sono rimasti feriti. Secondo quanto è stato possibile apprendere sembra che il mezzo a due ruote sarebbe stato tamponato da un’auto pirata.

I carabinieri della stazione di Ragalna, con i colleghi del Nucleo radiomobile della Compagnia di Paternò hanno effettuato i rilievi per cercare di comprendere l’esatta dinamica dell’incidente e chiudere al traffico per alcune ore, in entrambe le direzioni, la strada. In corso indagini per risalire al conducente dell’auto pirata.

foto Etna News