Tamponamento a catena a Misterbianco e un'auto ribaltata a Motta Sant’Anastasia: traffico paralizzato

Incidenti a ripetizione nelle trafficate strade del Catanese. Sulla Strada Statale 121, in territorio di Misterbianco, in direzione Paternò, è avvenuto un tamponamento a catena con almeno tre auto. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri e vigili del fuoco, per comprendere la dinamica del sinistro e mettere in sicurezza il lugo dell’incidente, dove si sono registrate file lunghissime. I sanitari delle ambulanze hanno prestato soccorso ai feriti.

Traffico in tilt anche sull’autostrada A19 a causa del ribaltamento di un’autovettura. Secondo quanto è stato possibile apprendere, I’incidente stradale è avvenuto lungo la trafficatissima autostrada fra Motta Sant’Anastasia e Gelso Bianco. Un’auto si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento, finendo con le ruote in aria. Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli operai dell’Anas.

foto Video Star