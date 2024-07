Stabile devastato da un incendio a Santa Maria di Licodia: rogo doloso, indagini

Uno stabile, per fortuna disabitato, stanotte, in territorio di Santa Maria di Licodia, è stato devastato in modo gravissimo da incendio di probabile matrice dolosa (come confermano dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Catania). Il rogo è avvenuto ieri sera, intorno alle ore 21.30, in una abitazione disabitata che sorge sulla Strada provinciale 229/II.

L'incendio per fortuna non si è propagato sulle altre case abitate, che si trovano a pochi passi. La costruzione ha subito danni di una certa consistenza. Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Paternò, che sono riusciti a domare il rogo. È stato necessario l'intervento di un’altra autobotte proveniente da Catania.

Al termine dell'estinzione delle fiamme, i pompieri hanno effettuati i sopralluoghi di rito volti ad accertare le reali cause del rogo. Da quanto è stato possibile apprendere, la casa sarebbe stata priva di energia elettrica. Le operazioni condotte dai vigili del fuoco si sono concluse intorno all'1.30 di oggi.