Fiumefreddo, aggredisce i sanitari di un'ambulanza e li insegue: fugge per le strade ma viene arrestato dai carabinieri

Dovrà rispondere di danneggiamento e di rapina un uomo di 35 anni che stamani avrebbe aggredito gli operatori di un’ambulanza del 118 a Fiumedreddo di Sicilia, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 6, l'uomo, particolarmente agitato, si sarebbe avvicinato all’ambulanza in sosta in via Oberdan, davanti alla postazione del 118 e armato di un piede di porco avrebbe tentato di colpire i due soccorritori di servizio, accompagnando l’aggressione con improperi e parolacce. L’aggressione non ha avuto gravi conseguenze, grazie al sangue freddo dei soccorritori che sono riusciti a salire sull’ambulanza, allontanandosi velocemente.

Il trentacinquenne, però, sarebbe riuscito a colpire uno degli specchietti laterali dell’autoambulanza e a danneggiare una vetrata del mezzo. Temendo l'arrivo dei carabinieri, si sarebbe impossessato di un motorino sottraendolo con violenza a un passante e si sarebbe dato alla fuga, durante la quale avrebbe danneggiato anche alcune auto parcheggiate. Una fuga rocambolesca. Braccato dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe abbandonato il motorino, proseguendo a piedi la fuga. I carabinieri lo hanno rintracciato nei pressi di piazza Castello, dopo una serrata battuta su tutto il territorio di Fiumefreddo. L'aggressore è stato così acciuffato e condotto nella sede del comando della compagnia dei carabinieri di Giarre, dove si trova in stato di fermo, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.