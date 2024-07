Cenere dall'Etna, bonifica in corso all'aeroporto di Catania: voli fermi fino alle 18

«Piove» cenere lavica su Catania e numerosi altri centri abitati della provincia. L’effetto della nube vulcanica emerge per diversi chilometri di altezza dal cratere Voragine dell’Etna dove, dalla notte scorsa, sono presenti delle fontane di lava. L’attività eruttiva è ancora in corso, come testimoniano i valori molto alti del tremore dei condotti magmatici del sistema registrati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania.

A causa dell’attività eruttiva e dell’emissione di cenere dall’Etna, è stata predisposta la sospensione delle operazioni di volo. «Seguiranno aggiornamenti sulla riapertura della pista», rende noto la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Fontanarossa. Resta, così, «rosso» il livello di allerta Vona per l’aviazione, in ragione della nuova attività vulcanica. In cima l’Osservario etneo dell’Ingv ha registrato una fontana di lava con forte emissione di cenere in corso. L’altezza della nube vulcanica è di circa 8 chilometri. La nube di cenere si sposta verso sud-sud-est.

Etna: Ingv, allerta Vona scende da rosso ad arancione

Attività esplosiva in diminuzione, debole emissione di cenere ancora in corso dai crateri sommali, assenza di nube vulcanica sull’Etna.

È quanto emerge dalle osservazioni, con telecamere di sorveglianza termica, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, che ha abbasso il livello di allerta per il volo, il Vona, da rosso ad arancione.

Il livello del tremore vulcanico resta ancora su valori alti, anche se ha una lieve tendenza a decrescere.

Sac: avviata la bonifica dello scalo, voli sospesi fino alle 18

La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che «le operazioni di bonifica per l’agibilità delle infrastrutture di volo sono state avviate sin dal primo accenno di conclusione» dell’ultima fase eruttiva dell’Etna con emissione di una nube vulcanica dal cratere Voragine.

«Sono contestualmente in corso - spiega Sac in una nota - le operazioni di bonifica degli aerei contaminati a cura dei servizi manutentivi delle compagnie aeree coinvolte». Permane, al momento fino alle 18, la sospensione all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania delle operazioni in partenza e in arrivo per la contaminazione dell’infrastruttura.