Catania, prima di salire sull'aereo ruba profumi e cibo: denunciato

Prima di affrontare il viaggio in aereo, ha pensato di fare rifornimento di profumi, salumi, formaggi e biscotti, rubandoli dai punti vendita presenti nell’area partenze dell’aeroporto di Catania, nascondendo la refurtiva in un armadietto, che aveva divelto, del bagno dei disabili, dove si era nascosto in attesa dell’imbarco.

È l’accusa contestata a un pregiudicato di 50 anni di Adrano che è stato denunciato dalla polizia di frontiera per furto. Le indagini erano state avviate dopo la segnalazione dei dipendenti di tre negozi. Grazie all’analisi delle riprese del sistema di videosorveglianza i poliziotti ha ricostruito il percorso del passeggero sospetto, scoprendo che si era nascosto nel bagno per i disabili. Gli agenti si sono appostati e quando è uscito lo hanno bloccato. In un armadietto la polizia ha trovato due profumi di valore, salumi e formaggi sottovuoto, una confezione di biscotti. La merce recuperata è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.