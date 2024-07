Catania, i clienti di un negozio bloccano un rapinatore

A Catania i clienti di un esercizio commerciale di via Oliveto Scammacca hanno bloccato un uomo di 28 anni che insieme con un complice, riuscito a fuggire, ha tentato di rapinare merce del valore di circa 14 mila euro: una decina di telefoni cellulari e un orologio digitale, che avevano già messo dentro un borsone. I due malviventi, giunti in sella a uno scooter, indossavano caschi integrali e avevano una pistola, poi risultata essere un’arma giocattolo priva del tappo rosso. L’uomo è stato arrestato dalla polizia per rapina aggravata. Gli agenti hanno sequestrato nel negozio l’arma e un casco integrale.

Dopo la denuncia formalizzata dal titolare del punto vendita, al quale è stata restituita la merce rubata, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del pm di turno, è stato rinchiuso in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Sono in corso indagini per risalire all’identità del complice e per individuare lo scooter utilizzato dai due malviventi.