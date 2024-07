Perde il controllo del camper e si ribalta, paura a Pedara

Ha perso il controllo del camper di cui era alla guida, è finito fuori strada e si è ribaltato. Molta paura per il cittadino tedesco che, nella tarda serata di ieri (28 luglio), è stato protagonista di un incidente in via Po a Pedara.

Il camperista, che fortunatamente non è rimasto ferito nell'impatto, potrebbe aver eseguito una manovra sbagliata, portando il mezzo a ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale di Pedara e i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale che hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno chiuso per alcune ore il tratto di strada interessato che conduce verso Etna Sud per permettere ad una ditta specializzata di procedere con la pulizia ed il ripristino della sicurezza stradale.

Sempre ieri, poco distante, un cinquantenne residente proprio a Pedara (Catania) è morto per un incidente con la propria mountain bike mentre percorreva, insieme a un gruppo, il sentiero sterrato di Timpa Modda, zona di Pietracannone, nel territorio del Comune di Milo, sul versante sud-est dell'Etna.

Il luogo dell'incidente è stato raggiunto dal Soccorso alpino e speleologico siciliano, allertato dalla centrale operativa 118. La squadra del Cnsas, insieme ai sanitari, a bordo di un fuoristrada e poi a piedi sono arrivati fino al punto delle coordinate fornite, un luogo impervio. Praticate le procedure di rianimazione, per l'uomo non c'è stato nulla da fare e il medico dell'equipaggio 118 ne ha constatato il decesso.