Catania, azienda del caffè fallita e poi rimessa in piedi con una new company: 5 misure cautelari

I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno dato esecuzione ad un decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto misure cautelari reali nei confronti di cinque persone, indagate, a vario titolo, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nonché per aver aggravato il dissesto della società in crisi.

Le investigazioni, svolte sotto la direzione della Procura della Repubblica da unità specializzate del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, hanno riguardato il dissesto di una società, operante nel settore della lavorazione del caffè, raggiunta da sentenza di fallimento del Tribunale etneo nell’anno 2022.

Gli approfondimenti svolti avrebbero evidenziato – allo stato degli atti e nell’attuale fase del procedimento, in cui non si è pienamente realizzato il contraddittorio con le parti – che gli indagati avrebbero eseguito una serie di operazioni distrattive del patrimonio aziendale in una fase in cui la società, prossima al fallimento, stava accumulando ingenti debiti erariali e perdite di rilevante entità. Nello specifico, i predetti avrebbero posto in essere atti idonei e preordinati a proseguire l’attività commerciale nella newco appositamente costituita, abbandonando la bad company.