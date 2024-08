Officina di moto abusiva a Caltagirone: multa, sequestro e denuncia per il titolare

Un’officina abusiva per la riparazione di cicli e motocicli è stata scoperta a Caltagirone (Catania) dalla polizia, che ha sanzionato il titolare per oltre 8mila euro. I poliziotti hanno accertato che esercitava la professione di meccanico in assenza di qualunque autorizzazione amministrativa, compresa l’iscrizione alla Camera di Commercio, del previsto titolo abilitativo professionale e della dichiarazione di inizio attività.

Gli agenti lo hanno anche denunciato dopo aver accertato la presenza di un ingente quantitativo di rifiuti, anche pericolosi, come oli esausti e batterie, per i quali si è proceduto al sequestro dell’area. Inoltre sono state sequestrate tutte le attrezzature illegalmente utilizzate per l’esercizio dell’attività, come pure sono scattate le contestazioni amministrative per la presenza di un lavoratore in nero. Sono in corso accertamenti volti a verificare l’eventuale provenienza delittuosa delle numerose componenti meccaniche e di carrozzeria.