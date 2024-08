Catania, girava con un motociclo e la marijuana in tasca: ventunenne arrestato per spaccio

Gli agenti della squadra volante, transitando per via Cordai, a Catania hanno controllato un giovane di 21 anni a bordo di un motociclo. L’atteggiamento tenuto ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale. Sono state trovate quattro dosi di marijuana, per un peso complessivo di circa tre grammi. Gli agenti hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione del giovane. Qui sono stati rinvenuti altri 57,4 grammi della medesima sostanza, due bilancini elettronici di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento e la somma di 500 euro in banconote di vario taglio, ritenute verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Il giovane, catanese e incensurato, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso, su disposizione del pm, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo.