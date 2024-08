Girava con un'auto rubata, alla vista della volante fugge e si schianta contro un muro, arrestato un trentanovenne a Catania

La polizia di Stato ha arrestato uno straniero 39enne per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per ricettazione e danneggiamento. Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti della squadra volanti della questura di Catania, in transito per via Fossa della Creta, hanno intercettato un’autovettura da ricercare in quanto asportata pochi minuti prima da via Sant’Euplio.

Alla vista della volante il conducente si è dato a precipitosa fuga. Da qui è scaturito un inseguimento che si è concluso in via Palermo, dove l’autovettura in fuga, autonomamente, ha impattato contro il muro di uno stabile. Subito dopo l’impatto, il conducente ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato subito raggiunto dai poliziotti. L’uomo, con calci e i pugni, ha opposto resistenza, tuttavia, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e ad identificarlo. Si tratta di un pregiudicato 39enne di nazionalità marocchina.

A seguito della colluttazione i due agenti sono stati costretti a fare ricorso alle cure dei sanitari. Rintracciato telefonicamente, il proprietario del veicolo ha formalizzato la denuncia e contestualmente gli agenti gli hanno riconsegnato l’auto. Il 39enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per ricettazione e danneggiamento. Su disposizione del Pubblico ministero di turno è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in questura, e all’esito del giudizio direttissimo l’arresto è stato convalidato ed è stato emesso l’obbligo di non dimorare a Catania.