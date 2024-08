Incidente sull'autostrada Messina-Catania, muore un motociclista

Un motociclista è morto scontrandosi con un'auto lungo l'autostrada Messina-Catania. L'incidente, nel tratto fra gli svincoli di Giarre e Acireale, lungo la carreggiata in direzione di Catania, si è verificato intorno alle 18 di oggi, 25 agosto, quando l’auto e la moto si sono scontrate e il conducente del mezzo a due ruote, il quarantenne catanese A. B., è deceduto.

La circolazione è stata bloccata per consentire le operazioni di messa in sicurezza della sede stradale. In conseguenza del blocco, si sono formate lunghe code (nella foto). Il Consorzio per le Autostrade Siciliane (Cas) ha comunicato l'uscita obbligatoria a Fiumefreddo per tutti i veicoli in transito, al fine di consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia stradale.