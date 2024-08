Catania, «Voglio vedere mia figlia o finisce male»: senegalese arrestato per violenza e maltrattamenti in famiglia

Dopo essere stata dimessa la donna ha formalizzato la denuncia contro l’ex compagno descrivendo le angherie e le violenze subite, anche psicologiche, nei suoi confronti e dei suoi genitori. L’uomo l’avrebbe costretta a rapporti sessuali senza il suo consenso rivolgendole frasi volgari. In una occasione, addirittura, le avrebbe infilato un calzino in bocca per farla tacere, minacciandola di percuoterla e sputandole in faccia.

La donna ha riferito anche di urla furibonde dell’uomo verso la bambina. Anche il suocero ha denunciato il senegalese per le violenze subite la sera di ferragosto quando è stato colpito con un pugno allo zigomo riportando varie lesioni. L'indagato è stato arrestato e portato nel carcere di piazza Lanza per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti a offendere.