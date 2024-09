Vizzini, meccanico muore sulla statale mentre soccorre un Tir in panne: schiacciato dall'autoarticolato

Tragedia la notte scorsa sulla strada statale 514, la Ragusa-Catania. È morto un meccanico di 39 anni, che era intervenuto per soccorrere un Tir in panne all’altezza dell’abitato di Vizzini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Caltagirone, che hanno estratto il corpo del meccanico ed hanno eseguito le consuete operazioni di messa in sicurezza dell’area, e i carabinieri della stazione di Vizzini, che condurranno le indagini con l'obiettivo di accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il meccanico, di nazionalità rumena, è morto sotto il peso dell'autoarticolato. La sua morte è classificabile come incidente sul lavoro: non a caso è intervenuto anche lo Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro.

La strada statale 514 di Chiaramonte costituisce il principale collegamento veloce senza attraversamenti urbani tra Ragusa, da dove ha inizio, e la strada statale 194 Ragusana per Catania sulla quale si inserisce proprio nei pressi di Vizzini.