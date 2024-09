Finti operai mettono su un cantiere per il furto di rame: due arresti a Catania

I ladri hanno tentato di giustificarsi raccontando di essere stati incaricati alla rimozione dei cavi da parte di un impiegato di una società siciliana di telecomunicazioni. Privi, però, di qualunque tesserino e senza riferimenti precisi dell’azienda per la quale lavoravano, i carabinieri si sono messi in contatto con la centrale operativa e poi con i responsabili della società telefonica che hanno subito inviato sul posto i veri tecnici, smascherando definitivamente i due malfattori.

Ormai scoperti, i due sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso e anche per interruzione di pubblico servizio: il più grande dei due è stato mandato agli arresti domiciliari, per l'altro è stato disposto l’obbligo di firma.