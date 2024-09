Catania, minorenne sullo scooter scappa all’alt e colpisce un poliziotto

Un minore di 16 anni è stato arrestato a Catania dalla polizia dopo che in sella ad uno scooter senza casco in via Acquicella non si è fermato all’alt degli agenti, colpendone uno con il suo mezzo. Deve rispondere di resistenza e lesioni aggravate. Il giovane è stato bloccato al culmine di un inseguimento e di una breve colluttazione. Gli agenti gli hanno sequestrato un po’ di marijuana che aveva negli slip.

Dai controlli è emerso che il minorenne era ricercato perché nell’agosto scorso l’autorità giudiziaria aveva disposto l’aggravamento della misura del collocamento in comunità con il collocamento nell’Istituto penitenziario minorile di Catania. Il pm del tribunale per i minorenni ha disposto l’accompagnamento del minore al centro di prima accoglienza in attesa dell’udienza di convalida.