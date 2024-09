Catania, era ai domiciliari ma evade per prendere «una boccata d'aria»: i carabinieri lo arrestano

Voleva prendere una «una boccata d'aria» e per questo un pregiudicato di 69 anni era uscito anche se era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella sua abitazione di via Villascabrosa, nel popoloso e storico quartiere catanese di San Cristoforo.

Quando i carabinieri della stazione di piazza Dante sono andati a casa sua per un controllo non l'avevano trovato e anche la moglie dell’uomo non aveva saputo dare loro alcuna notizia in merito a dove si trovasse in quel momento il marito.

I militari, alla fine, lo hanno fermato mentre stava passeggiando: l'anziano aveva cercato di giustificarsi spiegando di essersi allontanato per cause di forza maggiore visto che aveva necessità di farsi visitare dal suo medico curante in ambulatorio.

Poi, però, aveva confessato di non riuscire più a stare a casa e che, per questo motivo, aveva pensato bene di fare un giro nei dintorni. Le scuse, però, non sono servite ad evitare l'arresto disposto dall'autorità giudiziaria.