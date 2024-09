Ramacca, auto esce di strada sulla statale e si ribalta più volte: morto un quindicenne, altri tre giovani feriti

Quattro giovani che stavano rientrando a Ramacca, in provincia di Catania, sono rimasti coinvolti, poco prima delle 5 del mattino di oggi, 22 settembre, in un incidente lungo la strada statale 288, tra il bivio di Iannarello e il territorio del comune di Ramacca. Uno di loro ha perso la vita. Si tratta di un ragazzo di 15 anni, che viaggiava a bordo di un’Audi Q5 assieme ad altri tre giovani, tutti residenti nella zona.

L’auto, per motivi ancora da accertare, è uscita di strada, ribaltandosi più volte, dopo aver invaso la corsia opposta. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, il quindicenne è morto sul colpo. Gli altri tre sono rimasti feriti e sono stati trasportati negli ospedali vicini.

Per liberare uno dei feriti dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò. Il ragazzo è stato poi trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania in condizioni non gravi. Gli altri due occupanti, invece, sono stati condotti negli ospedali San Marco e Garibaldi, sempre di Catania. La SS 288 è rimasta a lungo bloccata al transito su entrambe le corsie di marcia.